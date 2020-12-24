Зеленский подписал документ, продлевающий закон об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ, продлевающий действие закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в четверг сообщается на сайте украинского парламента.

«Возвращено [в Верховную раду] с подписью президента», — говорится в сообщении.

Подписанный документ продлевает на один год — до 31 декабря 2021 года — возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» существует с 18 октября 2014 года. Ежегодно парламент Украины отдельным законом продлевает его действие на год. В очередной раз решение о пролонгировании Верховная рада приняла 15 декабря. (ТАСС)