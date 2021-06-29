Президент Украины Владимир Зеленский пообщался по видеосвязи с футболистами и тренерским штабом национальной команды перед матчем 1/8 финала чемпионата Европы — 2020 против сборной Швеции.

Глава государства поддержал игроков перед встречей первого раунда плей-офф турнира.

«Уверенно могу сказать, что парни настроены очень решительно. Болеем и верим в их победу», — написал Зеленский в Facebook.

Встреча между сборными Украины и Швеции пройдет в шотландском Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» 29 июня. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 23.00 по бакинскому времени. (gazeta.ru)