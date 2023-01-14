Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля 2023 года, в годовщину начала боевых действий России на территории страны, планирует приехать в Нью-Йорк для выступления на заседании Генассамблеи ООН.

Как передает #, об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на МИД Украины.

«Наш президент хотел бы приехать, у него есть желание или намерение приехать… но все еще вопрос, позволит ли ситуация с безопасностью ему приехать», — приводит AP слова первого замглавы МИД Украины Эмине Джапаровой.

Дипломат подчеркнула, что, по имеющимся у украинской разведки данным, в феврале Россия планирует «очень серьезное наступление». Этот фактор осложняет планирование визита президента.