Президент Владимир Зеленский сообщил о деоккупации от российских захватчиков населенных пунктов на Харьковщине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Шаг за шагом наши бойцы деоккупируют украинскую землю. Воины 113-й отдельной бригады территориальной обороны освободили Василенково и Артемовку, что на Харьковщине», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что общество должно помнить — свобода не дается легко.

«Украинские защитники ценой собственной жизни борются за независимость для каждого из нас. Безграничная благодарность всем нашим воинам! Гордимся каждой и каждым!», — отметил президент.

Напомним, также Зеленский в очередной раз призвал не оглашать результаты действий ВСУ до официальных сообщений. Президент попросил не усложнять своей спешкой задачи для украинской армии. (УНИАН)