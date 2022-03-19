Президент Украины Владимир Зеленский призвал к замораживанию счетов в швейцарских банках россиян, которые развязали войну в Украине.

«В ваших банках сохраняются деньги тех, кто развязал эту войну», — сказал президент Украины, выступая в субботу в парламенте Швейцарии, сообщает Интерфакс-Украина.

«Это тоже борьба против зла, чтобы было полное замораживание активов этих людей, их счетов. Это большая борьба, и вы это можете. Я хочу, чтобы вы стали украинцами, города которых разрушают по приказам тех, кто живет в ваших общинах, кто наслаждается жизнью в вашем государстве, и было бы справедливо лишить их этих привилегий», — сказал президент Украины.

«Good food – good life». Так звучит слоган компании Nestle. Вашей компании, которая отказывается уйти из России даже сейчас, когда звучат угрозы другим странам Европы, ядерный шантаж», — сказал украинский президент.