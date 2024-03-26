Алексей Данилов после освобождения от должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины будет переведен на другое направление.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения.

«Благодарен Алексею Данилову за работу в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он переводится на другое направление – об этом позже», – рассказал Зеленский.

Он отметил, что на должность секретаря СНБО был назначен Александр Литвиненко. По мнению президента, он объединит свой опыт руководства Службой внешней разведки Украины с задачами перед Советом нацбезопасности и обороны.

«Новым руководителем внешней разведки стал Олег Иващенко. У него есть соответствующий опыт», – сказал Зеленский.