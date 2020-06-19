Зеленский назвал условия для отставки Авакова

Замглавы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук заявила, что президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для отставки главы МВД Арсена Авакова.

Как передает Хвиля, об этом она сообщила во время брифинга.

По словам Кравчук, Зеленский назвал фракции «Слуга народа» два условия, при которых возможно решение об отставке Авакова.

«Президент сказал, что если будут конкретные кандидатуры на министра МВД или во фракции будут недовольны Аваковым больше, чем отдельные депутаты, то вопрос о его отставке может рассматриваться», – заявила Кравчук.

Следует отметить, что ранее заместитель Авакова Антон Геращенко заявил, что глава МВД за свой пост не держится.

«Арсен Аваков никогда не держался за свою должность, и поэтому, если будут лучшие кандидаты, которые знают, как сделать Министерство внутренних дел и его структуры более эффективными, то Аваков не будет «вечным» министром внутренних дел», – сказал он.

Также сообщалось, что Геращенко назвал виновного в провале реформы полиции, заявив, что это бывший глава полиции Хатию Деканоидзе. Он отметил, что реформа по переаттестации привела к тому, что насильник из Кагарлыкского отдела прошел успешно переаттестацию, и в результате, «совершил пытки и насилие».

Напомним, комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности в повестку дня третьей сессии предлагает Верховной Раде включить проект постановления об увольнении министра Авакова (№3606).