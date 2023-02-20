Возможный военный союз России и Китая грозит миру началом третьей мировой войны. Пока Киев не видит каких-либо действий Пекина, направленных на военную поддержку Москвы, однако, если это произойдет, отношения Украины и Китая серьезно ухудшатся. Так сказал в интервью немецким СМИ президент Украины Владимир Зеленский.

«Для нас важно, чтобы Китай не поддерживал Россию в этой войне, – в частности, сказал Зеленский. – Потому что, если бы Китай вступил в союз с Россией, разразилась бы мировая война, и я думаю, что Китай осознает это».

Ранее примерно эту же мысль Зеленский высказал итальянской газете «Коррьере делла сера». По его мнению, даже в свете растущей напряженности между Вашингтоном и Пекином Китай долго не сможет занимать нейтральную позицию по отношению к боевым действиям в Европе. Он также понадеялся, что Пекин поддержит план Киева по мирному урегулированию, предполагающий отказ России от захваченных территорий.

По словам Зеленского, он лично обращался к китайским руководителям с просьбой не оказывать никакой поддержки России в боевых действиях против Украины.

Зеленский также опроверг сведения, что отношения Киева и Пекина серьезно ухудшились за прошедший год. «Наши отношения с Китаем всегда были превосходными, у нас были прочные экономические отношения на протяжении многих лет, и все заинтересованы в том, чтобы они не менялись, – уверил он. – Глобальная задача состоит в том, чтобы предотвратить любой риск ядерного конфликта».