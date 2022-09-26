Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что россияне почувствовали, что проигрывают, и пытаются оттянуть этот момент.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

«Особенно острая ситуация — в Донецкой области. Делаем все, чтобы сдержать вражескую активность. Именно там сейчас наша цель номер один, поскольку и для оккупантов Донбасс — все еще цель номер один», — отметил глава государства.

Он добавил, что несмотря на очевидную бессмысленность войны для России и потерю оккупантами инициативы, командование российских военных все равно гонит их на гибель.

«Постоянные попытки российского наступления на Донетчине наверняка войдут в историю войн как одно из самых циничных убийств своих же солдат. Когда видим это, когда видим эти наступления, еще раз убеждаемся, что российская мобилизация — это откровенная попытка дать командирам на местах постоянный поток «пушечного мяса», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что «другого смысла в российской мобилизации просто нет».

«Они почувствовали, что проигрывают, и пытаются просто оттянуть этот момент, обеспечить хоть какую-то активность на фронте, поставить хоть кого-то с оружием в руках вместо погибших», — отметил он.

В то же время, подчеркнул глава государства, российское общество пока не осознает всей жестокости российских властей по отношению к своему же народу.

«Но должны сделать все, чтобы каждый гражданин России признал, что его же государство лишает его самого главного — права на жизнь», — подытожил Зеленский. (УНИАН)