Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиться остановки проекта «Северный поток — 2» во время своего нынешнего визита в Германию и запланированных на вечер понедельника переговоров с канцлером Ангелой Меркель. Об этом заявил на брифинге в понедельник пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Зеленский всегда повторяет, что он будет пытаться остановить проект «Северный поток — 2″, пока не пойдет газ, и даже после этого, поэтому это и является программой максимум для президента», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста о задачах визита Зеленского в Берлин и переговоров с Меркель.