Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили усиление обороноспособности Украины и дипломатические шаги для завершения войны, развязанной РФ против Украины.

«В разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном поблагодарил за прорывное решение предоставить легкие танки и за дальнейшее усиление обороноспособности Украины, в частности, передовыми системами ПВО», — отметил Зеленский в Telegram.

По словам президента, они с Макроном обсудили и дипломатические шаги для завершения войны.

«Отдельно подчеркнул, что спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже», — отметил Зеленский.