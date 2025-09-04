Владимир Зеленский и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф провели двустороннюю встречу в Париже. Об этом сообщил представитель Зеленского Сергей Никифоров. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии для украинских СМИ.

Позже пресс-секретарь Зеленского заявил, что встреча политиков уже завершилась.

О подробностях переговоров с Уиткоффом представитель Зеленского ничего не сообщил, однако ранее издание «Общественное» со ссылкой на свои источники в Елисейском дворце отмечало, что встреча Зеленского и Уиткоффа стала продолжением переговоров, которые состоялись в Вашингтоне 18 августа.

После этого запланирован совместный звонок с Дональдом Трампом, разговор состоится в ближайшее время.