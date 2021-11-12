Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечения прав экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который 43-й день голодает в пенитенциарном учреждении в Грузии. Об этом сообщила пресс-службы главы украинского государства.

«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», – указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Он акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

«Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей», – отмечается в сообщении.