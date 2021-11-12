«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», – указывается в сообщении.
Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Он акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.
«Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей», – отмечается в сообщении.
По словам главы грузинского правительства, гражданину Украины Саакашвили предоставляется возможность, чтобы его навещали как адвокаты, члены семьи, так и депутаты парламента Грузии, и что у него было свыше ста визитеров.
Зеленский также коснулся вопроса перевода Саакашвили в тюремный госпиталь, на что премьер-министр заявил президенту Украины, что после перевода в учреждение №18 заключенный оказал сопротивление и нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам учреждения и врачам. Соответственно, со стороны администрации пенитенциарного учреждения были осуществлены определенные законом действия. (gordonua.com, sputnik-georgia.ru)