Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, в котором поднял вопрос обеспечения прав экс-президента Грузии, гражданина Украины Михаила Саакашвили, который 43-й день голодает в пенитенциарном учреждении в Грузии. Об этом сообщила пресс-службы главы украинского государства.

«Президент особо отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения», – указывается в сообщении.

Зеленский также подчеркнул, что права Саакашвили должны быть гарантированы в полной мере в соответствии с нормами международного права. Он акцентировал внимание на необходимости предоставления доступа к Саакашвили его матери и близким.

«Учитывая состояние здоровья гражданина Украины, глава государства также выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Михаилу Саакашвили украинских врачей», – отмечается в сообщении.

В свою очередь Ираклий Гарибашвили заявил, что вмешательство граждан Украины во внутренние дела Грузии недопустимо.
Гарибашвили заявил Зеленскому, что Саакашвили, как и другие грузинские заключенные, находится под мониторингом и ему оказывают соответствующую медицинскую услугу в круглосуточном режиме.

По словам главы грузинского правительства, гражданину Украины Саакашвили предоставляется возможность, чтобы его навещали как адвокаты, члены семьи, так и депутаты парламента Грузии, и что у него было свыше ста визитеров.

Зеленский также коснулся вопроса перевода Саакашвили в тюремный госпиталь, на что премьер-министр заявил президенту Украины, что после перевода в учреждение №18 заключенный оказал сопротивление и нанес словесное и физическое оскорбление сотрудникам учреждения и врачам. Соответственно, со стороны администрации пенитенциарного учреждения были осуществлены определенные законом действия. (gordonua.com, sputnik-georgia.ru)

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Автор: Редакция | Дата: 2021/11/12, 16:40 | Рубрика: Мир

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