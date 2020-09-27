Заявление МИД Азербайджана

Сегодня армянские вооруженные силы, грубо нарушив режим прекращения огня, прибегли к очередной провокации против Азербайджана, подвергнув обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра азербайджанские позиции вдоль линии соприкосновения войск, и села Гапанлы Тертерского, Чыраглы и Орта Гарвенд Агдамского, Алханлы, Шюкюрбейли Физулинского и Джоджуг Марджанлы Джабраильского районов, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«По информации министерства обороны Азербайджана, среди мирного населения и военнослужащих есть погибшие и раненые. Нанесен серьезный ущерб большинству домов и гражданским объектам», — говорится в обращении МИД

Как говорится в обращении, ответственность за сложившуюся ситуацию лежит полностью на военно-политическом руководстве Армении.

| 2020-09-27T14:00:36+04:00 27 сентября 2020, 14:00|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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