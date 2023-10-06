«Решительно осуждаем и отвергаем заявление действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи, в котором содержится много предвзятых обвинений в адрес Азербайджана».

Как сообщает АПА, об этом говорится в информации МИД Азербайджана.

«Это заявление явно противоречит мандату председательства ОБСЕ, в том числе поручению, согласно которому в соответствии с решением №8 Совета министров ОБСЕ, состоявшегося в Порту, деятельность председательства не должна противоречить позициям, согласованным всеми государствами-членами ОБСЕ.

На фоне того, что ОБСЕ игнорировала нарушение Арменией на протяжении десятилетий принципов и обязательств этой организации, что недопустимо, эта позиция, основанная на односторонних и предвзятых мнениях, не может считаться разумной. Злоупотребление ОБСЕ, ее Председательством и другими структурами в таких целях также подрывает усилия по поиску решений проблем, с которыми в настоящее время сталкивается эта Организация.

Мы хотели бы напомнить ОБСЕ, что у нее есть шанс стать частью решения, которое на протяжении многих лет терпело неудачу из-за деструктивной позиции Армении и ряда стран-участниц, пытавшихся выступить в роли посредников.