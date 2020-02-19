Завтра в Баку возможен сильный дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами будет дождливо, утром местами сильный дождь, в отдельных местах туман, умеренный северо-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление — 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами будет дождливо, на горных территориях ожидается снег, местами сильный, в отдельных местах туман, ветер западный.

Ночью — от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем — 7-11 градусов тепла, в горах ночью — 2-6 градусов мороза, днем — от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.