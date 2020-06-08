Завтра в Баку воздух прогреется до 34 градусов

На некоторых территориях Азербайджана 9 июня воздух прогреется до 38 градусов тепла, передает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Согласно информации, в Баку и на Абшеронском полуострове во вторник будет наблюдаться солнечная погода и южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 19-23, днем — 0-35, в Баку ночью — 19-21, днем — 32-34 градусов тепла. Атмосферное давление в пределах нормы — 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем — 40-45 процентов.

В регионах Азербайджана девятого июня преимущественно без осадков, однако на некоторых горных территориях пройдут грозы, кратковременные дожди, есть вероятность выпадения града. Утром местами туман, ветер восточный. Температура воздуха ночью — 16-21, днем — 33-38, в горах ночью — 10-15, днем — 20-25 градусов тепла.

На Абшеронском полуострове 9 и 10 июня ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что в целом благоприятно для метеочувствительных людей.