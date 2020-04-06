Завтра в Баку в течение дня будет дождливо

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня будет дождливо, туман, сильный северо-западный ветер днем стихнет, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем — 8-10 градусов тепла, в Баку ночью — 6-8, днем — 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 775 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью и днем составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана временами будет дождливо, в горных территориях ожидается снегопад, местами сильный, временами туман, западный ветер ночью и утром в отдельных местностях будет усиливаться.

Ночью 3-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-5 градусов тепла.