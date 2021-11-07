В связи с мероприятиями по случаю Дня Победы 8 ноября с 07:00 и до завершения мероприятий будет изменено направления движения транспорта на ряде улиц и проспектов столицы — на площади «Азнефть», по просп. Нефтяников, ул. К. Сафаралиевой, просп. Азадлыг, Бюльбюля, ул. Р. Рзы, Ю.Сафарова, включая бульвар «White City», в направлении улицы Истиглалият.

Как сообщает Trend, в связи с этим движение маршрутных автобусов будет организовано по следующим направлениям:

— маршрут номер 1: улица Пушкина — улица Диляры Алиевой — улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи — проспект Гейдара Алиева, далее автобусы маршрута будут функционировать по своей линии; конечная остановка — станция метро «28 Мая»;

— маршрут номер 2: улица Рашида Бейбутова — улица Сулеймана Рагимова — проспект Хатаи — проспект Гейдара Алиева — улица Ага Нейматуллы, далее — по своей линии;

— маршруты номер 4 и 88: улица Пушкина — улица Диляры Алиевой — улица Рашида Бейбутова, далее — по своей линии; конечная остановка — станция метро «28 Мая»;

— маршрут номер 5: улица Пушкина — улица 28 Мая — улица Рашида Бейбутова — улица Сулеймана Рагимова, далее — по своей линии; конечная остановка — станция метро «28 Мая»;

— маршруты номер 6, 10, 18, 31, 53 и 77: улица Шейха Шамиля — улица Лермонтова — улица Буньяда Сардарова, далее — по своей линии;

— маршруты номер 21, 32, 46 и 175: проспект Ходжалы — улица Наджафгулу Рафиева — проспект Бабека — улица Хагани Рустамова — проспект 8 Ноября (разворот) с конечной остановкой у станции метро «Хатаи»;

— маршрут номер 30 и 49: проспект Ходжалы — улица Наджафгулу Рафиева — проспект Бабека, далее — по своей линии: конечная остановка — станция метро «Хатаи»;

— маршрут номер 37: конечная остановка — проспект Наримана Нариманова (памятник Н.Нариманову).

— маршрут номер 61: улица 28 Мая — улица Рашида Бейбутова, далее — по своей линии; конечная остановка — улица Пушкина;

— маршрут номер 65: улица Лермонтова — улица Буньяда Сардарова — проспект Н.Нариманова — улица Абдуллы Шаига — улица Мирзаага Алиева — улица Шамси Бадалбейли, далее — по своей линии; конечная остановка — Ахундовский сад;

— маршруты номер 120 и 149: новая Сальянская дорога — Дворец водных видов спорта (дорожная развязка) — Биби-Эйбатская дорога, далее — по своей линии;

— маршруты номер 125 и 127: движение автобусов в направлении станции метро «28 Мая» будет организовано по Бакинской кольцевой дороге – улице Микаила Мушфига – улице Абдуллы Шаига — улице Мирзаага Алиева – улице Шамси Бадалбейли – улице Рашида Бейбутова – улице Сулеймана Рагимова – проспекту Азадлыг. В обратном направлении: улица Диляры Алиевой – улица Рашида Бейбутова – улица Физули — проспект Н.Нариманова — улица Микаила Мушфига — Бакинская кольцевая дорога, далее — по своей линии.

— маршруты номер M3 и H1: улица Пушкина – улица Диляры Алиевой — улица Рашида Бейбутова – улица Сулеймана Рагимова – проспект Хатаи — проспект Гейдара Алиева, далее автобусы этих маршрутов будут функционировать по своей линии; конечная остановка — станция метро «28 Мая».