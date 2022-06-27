Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода в основном без осадков, порывистый северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 20-24, днем — 30-33, в Баку ночью — 22-24, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха — 50-60 процентов.

Завтра днем в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами порывистый западный ветер.