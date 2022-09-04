Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 5 сентября.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове порывы северного ветра будут достигать 15-20, местами 25-30 метров в секунду.

Ветреная погода сохранится до 7 сентября. Температура воздуха постепенно понизится на 8-10°.

В регионах Азербайджана, в основном в некоторых районах Большого Кавказа, ожидаются грозы, местами дождь.

В связи с ожидаемыми осадками уровень воды в реках повысится. Западный ветер местами усилится до 18-23 м/с, преимущественно в низменных районах скорость ветра достигнет 25-30 м/с.

Температура воздуха упадет на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.