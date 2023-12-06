Обнародован прогноз погоды на 7 декабря.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменный дождь, в некоторых частях полуострова возможен сильный дождь. Северо-восточный ветер днем перейдет в умеренный северо-западный.

Температура воздуха составит ночью 6-10° тепла, днем 11-13° тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 мм рт. ст. до 766 мм рт. ст.

Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, в горных территориях прогнозируется снег. Днем в западных районах переменные осадки. Ночью и утром в некоторых районах туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 3-8° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.