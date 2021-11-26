Обнародован прогноз погоды на 27 ноября.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Но ночью местами возможны дожди. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.