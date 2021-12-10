Обнародован прогноз погоды на 11 декабря.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но ночью и утром местами будет туман и изморось. Южный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 8-10° тепла, днем 12-14° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы – 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 80-90%, днем-65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, но вечером в некоторых восточных районах ожидаются дожди. Местами туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-7° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью 1-5° мороза, днем 5-10° тепла.