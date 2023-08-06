Обнародован прогноз погоды на 7 августа.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 22-27° тепла, днем 32-37° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых районах туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26° тепла, днем 33-38° тепла, в горах ночью 12-17° тепла, днем 20-25° тепла.