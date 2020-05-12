Завтра в Азербайджане прогнозируется до 28 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, ночью и утром местами будет туман.

Скорость умеренного юго-западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 10-14, днем 19-23 градуса тепла, в Баку ночью будет 12-14, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление опустится с 763 мм до 758 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 40-45%.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 13 мая на Абшеронском полуострове ожидается умеренный южный ветер, временами с усилением, что может вызвать у большинства людей дискомфорт.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру местами ожидаются грозы, переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром будет туман. Скорость западного ветра временами усилится. Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 23-28 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.