Завтра в Азербайджане погода прогреется до 22-х градусов

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщает Национальня служба гидрометеорологии, утром будет туман.

Умеренный северо-западный ветер днем перейдет в юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 9-12, днем 15-19 градусов тепла. В Баку ночью будет 10-12, днем 17-19 градусов тепла. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана 29 апреля местами будут грозы, ожидаются переменные осадки. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер, есть вероятность града. Ночью и утром будет туман. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 18-22 градуса тепла, в горах ночью будет 3-7, днем 7-12 градусов тепла.