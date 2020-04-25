Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы

26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются дожди, грозы. Юго-западный ветер днем сменится умеренным северо-западным ветром.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 7-10, днем 14-18 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 45-50%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах снег, днем в большинстве районов в основном без осадков. Ночью и утром туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 4-8, днем 16-21 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.