Завтра в Азербайджане 17 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем – 9-12, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 768 до 764 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 70-80, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью 1-6, днем 12-17 тепла, в горах ночью 2-5 мороза, днем 3-8 градусов тепла.

27-28 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиливающийся южный ветер, который может вызвать дискомфорт у некоторых метеозависимых людей.