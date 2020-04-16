Завтра температура прогреется до 23 градусов

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, однако ночью в некоторых местах возможны дожди.

Временами усиливающийся северо-западный ветер утром перейдет в южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 7-9, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью будет 7-9, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, в горных территориях возможен снег, днем в большинстве районов в основном пройдет без осадков. Ожидается туман, скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 5-10, днем 18-23 градуса тепла, в горах ночью будет 1-6, днем 8-13 градусов тепла.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 17 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.