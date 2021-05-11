Завтра погода будет преимущественно без осадков

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, во вторник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Умеренный южный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 10-13, днем 18-23 градуса тепла, в Баку ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 761 миллиметр ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 45-50 процентов.

12 мая в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Утром местами возможен туман. Прогнозируется восточный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу синоптиков, 12 мая на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.