Завтра на Абшероне ожидается мокрый снег

В Баку и на Абшеронском полуострове 24 декабря ожидаются осадки, местами интенсивного характера, ближе к вечеру в пригородах столицы возможен мокрый снег. В течение дня будет дуть временами порывистый северо-западный ветер, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем — 5-7 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 762 до 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана 24 декабря также ожидаются осадки, в горных и предгорных районах пойдет снег, местами интенсивного характера. Ночью и утром туман, ожидается западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью 1-4, днем — 4-7 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем — 0-4 градуса мороза. На горных территориях возможен гололед.