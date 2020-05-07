Завтра будет тепло и дождливо

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове временами ожидается дождь, днем с постепенным прекращением, ночью и утром местами туман, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщает Национальная служба гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью — 12-14, днем — 19-22, в Баку ночью — 12-14, днем — 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 756 до 761 миллиметра ртутного столба, относительная влажность — 75-85 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных территориях ожидаются грозовые дожди, град. Ночью и утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью — 10-15, днем — 23-28, в горах ночью — 2-7, днем — 10-15 градусов тепла.

8 мая на Апшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятствующих метеозависимым людям.