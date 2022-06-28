Министерства обороны Турции и Украины обсуждают строительство завода по производству беспилотных летательных аппаратов “Байрактар” в нашей стране.

Об этом глава Минобороны Алексей Резников написал в Facebook.

Он напомнил, что в прошлом году, когда Украина получила первые турецкие дроны, были достигнуты принципиальные договоренности касательно строительства совместного завода на территории Украины.

“В настоящее время продолжается коммуникация между оборонными ведомствами Украины и Турции, и мы продолжаем работу над реализацией проекта по строительству завода. Это планы среднесрочной перспективы. И они будут реализованы”, – говорится в сообщении.

Резников отметил, что только после начала полномасштабного вторжения России ВСУ получила до полусотни БПЛА. Новые поставки ожидаются в июле, после чего мощности Baykar Makina также будут работать по заказам Украины.

Кроме того, глава Минобороны поблагодарил компанию за уже вторую бесплатную передачу “Байрактаров”.

Напомним, 27 июня турецкая компания Baykar решила подарить Украине три беспилотных летательных аппарата. Так производитель знаменитых БПЛА отреагировал на историю с народным сбором средств на дроны.

Ранее Турция не взяла деньги за БПЛА для Украины, средства на который собирали литовские волонтеры. (Апостроф)