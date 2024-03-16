Франция и Германия намерены построить завод по производству вооружений на территории Украины, сообщает агентство Bloomberg.

«Германия и Франция заявили, что начнут производить оружие внутри Украины, поскольку лидеры двух крупнейших экономик Европейского союза пытались преодолеть опасения, что их разногласия помешают блоку мобилизовать достаточную поддержку Киева», — говорится в сообщении издания.

При этом сообщается, что ни канцлер ФРГ Олаф Шольц, ни французский лидер Эммануэль Макрон не предоставили подробностей о будущем предприятии, однако, как сообщает агентство, немецкий производитель оружия Rheinmetall AG объявил в феврале, что откроет в Украине новый завод по производству артиллерийских боеприпасов.