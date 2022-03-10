Рабочий визит Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Турецкую Республику завершился 10 марта.

На состоявшейся сегодня в Анкаре встрече между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом состоялся обмен мнениями по событиям в Украине.

Были высоко оценены личные усилия Турции и Азербайджана, а также президента Реджепа Тайипа Эрдогана в направлении скорейшего прекращения войны.

В ходе встречи было отмечено еще большее развитие азербайджано-турецких братских и дружественных отношений на основе союзничества с подписанием Шушинской декларации и утверждением этого документа в парламентах обеих стран.

Был проведен обмен мнениями о перспективах нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в постконфликтный период.

Также были затронуты вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в сфере энергетики.

В этом контексте было отмечено успешное функционирование Южного газового коридора, обсуждены возможности увеличения поставок газа посредством этого коридора в братскую страну и через территорию Турции в Европу, подчеркнуто, что предусмотрено строительство газопровода Игдыр-Нахчыван и в этой связи предусмотрены инвестиции в госбюджете Азербайджана.

Об этом сообщила пресс-служба президента.