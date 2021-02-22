Завершается строительство новой пограничной заставы на территории Кешикчидаг

«На территории храмового комплекса Давид Гареджи (Кешикчидаг), расположенного на грузино-азербайджанской границе, завершается строительство новой пограничной заставы».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.

Он отметил, что строительные работы будут завершены в ближайшее время.

По словам В.Гомелаури, в 2020 году были предприняты особо важные шаги по совершенствованию приграничной инфраструктуры, оснащению государственной границы современными техническими средствами, развитию авиационного потенциала.

Отметим, что проект строительства пограничного участка реализуется при поддержке Агентства США по сокращению угроз в сфере обороны (DTRA).