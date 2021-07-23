Засухи стали причиной смерти 650 тыс. человек в мире за последние полвека, более 577 тыс. жителей Земли погибли во время штормов. Эти данные, как передает ТАСС, опубликовала в пятницу Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.

«Из 10 крупнейших катастроф к наибольшему числу смертей за последние 50 лет привели засухи (650 тыс. погибших), штормы (577 232), наводнения (58 700) и экстремальные температуры (55 736)», — отметила ВМО, сославшись на сведения, которые будут отражены в подготавливаемом к выпуску в сентябре докладе о смертности и экономическом ущербе, связанных с климатом, погодой и водой (1970-2019 гг.). Что касается экономического ущерба, вызванного катастрофами, то в первую десятку вошли штормы ($521 млрд) и наводнения ($115 млрд).