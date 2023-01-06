В рамках фестиваля «Волшебная крепость» состоялось открытие фотовыставки «Зимние красоты Азербайджана». Экспозиция представлена в Доме фотографии, сообщает #.

Среди более чем 30 работ, завораживающих белоснежными композициями, зрители впервые имели возможность лицезреть зимние пейзажи освобожденного Карабаха.

Так, фотограф Ариф Гулузаде представил на выставке снимки заснеженного города Шуша — крепостные ворота, символ культурной столицы Азербайджана, едва просвечиваются сквозь метель и вьюгу, создавая картину, от которой невозможно отвести глаз.

«Эти снимки я сделал буквально пару дней назад, и сразу — на выставку. В качестве фоторепортера я снимал экоакцию в Карабахе, и в один из дней мы выехали поснимать пейзажи. Шел снег, было очень морозно, вокруг — тишина и нереальная красота», — делится Ариф своим рассказом с корреспондентом #.

На выставке представлены зимние пейзажи, отражающие невероятную красоту природы разных уголков нашей страны. От некоторых из них буквально захватывает дух, так как они сняты с высот фотографами с альпинистскими навыками.

Другие показывают хорошо знакомые многим места в совершенно неузнаваемом снежном антураже.

«Наша страна расположена в нескольких климатических зонах и выставка подчеркивает, показывая совершенно разные, но прекрасные ландшафты совершенно разной зимы. Наша цель — показать красоту всех регионов Азербайджана, чтобы ее увидили все, а не только любители путешествий и фотографы. В то же время, одна из наших задач — дать стимул молодым фотографам, чтобы они больше снимали красоты нашей уникальной страны», — рассказывает куратор проекта, известный фотограф Рустам Гусейнов.

На выставке он также представил свои потрясающие заснеженные пейзажи из Баку и регионов.

Некоторые авторы готовы выставить представленные работы на продажу.

«Я не впервые участвую в подобной выставке, и уже есть некоторый опыт в этом деле. На этот раз я представил три работы. Такие выставки позволяют нам делиться своими работами, оценить свой потенциал и потенциал своих коллег. Благодарю всех участников и организаторов выстаки за то, что дали нам возможность лицезреть красоту природы нашей страны», — говорит известный пейзажист, фотограф Эмиль Гази.

Среди других мастеров фотографии, представленных на выставке — Айдын Мехтиев, Надежда Джавадова, Вадим Мансуров, Илькин Кенгерли, Рустам Гасымов, Наталья Гараханова, Вагиф Мугаллы, Максим Скупов, Джошкун Сулейманов.

Выставка продлится до 12 января.