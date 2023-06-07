«Министр Кулеба виртуально присоединится к послам союзников на заседании комиссии НАТО — Украина, на котором я буду председательствовать завтра», — написал он в Twitter.

По словам Столтенберга, он провел телефонные переговоры с Кулебой, в ходе которых обсудил прорыв Каховской плотины. «Говорил с Дмитрием Кулебой о возмутительном разрушении Каховской плотины, которое оставляет без жилья тысячи людей и вызывает экологическую катастрофу на Украине», — отметил он.