Зариф потребовал у США компенсацию

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что единственным форматом переговоров с США является «группа 5+1» (Франция, Великобритания, Германия, Россия, Китай и США), и потребовал от Америки компенсации за понесенный ущерб в связи с выходом Штатов из СВПД.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил замену Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на новое соглашение на условиях президента США Дональда Трампа, назвав это «сделкой Трампа».

«Дональд Трамп по-прежнему мечтает о двухсторонней встрече Ираном, чтобы утолить СВОЮ жажду заключения «сделки Трампа». Это принятие желаемого за действительное. Единственное возможное место для проведения переговоров — за столом в формате «группы 5+1″, который он покинул, возвращение к положению до 2017 года и компенсация Ирану за убытки», — написал Зариф в Twitter. (РИА Новости)