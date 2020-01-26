Зариф посоветовал Трампу опираться на факты, а не СМИ, принимая внешнеполитические решения

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф посоветовал американскому лидеру Дональду Трампу основывать свои решения и комментарии относительно внешнеполитических проблем на фактах, а не заголовках СМИ.

«[Президенту США] Дональду Трампу стоит основывать свои внешнеполитические комментарии и решения на фактах, а не на заголовках [телеканала] Fox News или переводчиков с фарси», — написал Зариф в воскресенье на своей странице в Twitter в ответ на заявление главы Белого дома о том, что США не поддерживают призыв Ирана к проведению переговоров после снятия американских санкций.

К своему сообщению Зариф прикрепил отрывок из англоязычной версии интервью журналу Der Spiegel, опубликованного в пятницу, в котором иранский глава МИД не исключил возможности переговоров с американской стороной после гибели в результате удара США командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани.(ТАСС)