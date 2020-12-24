Запрошенные Трампом изменения пакета экономической помощи заблокированы конгрессменами

Республиканцы и демократы в Палате представителей в четверг заблокировали попытки изменить пакет помощи в связи с коронавирусом, включенный в законопроект о финансировании правительства на сумму 2,3 триллиона долларов. Судьба инициативы остается неясной, поскольку президент Дональд Трамп потребовал внести в нее ряд существенных изменений.

Демократы хотели увеличить предусмотренные документом прямые выплаты населению с 600 до 2000 долларов на человека, в соответствии с одним из запросов Трампа. Республиканцы, выступающие против увеличения суммы, заблокировали это изменение.

Затем республиканцы предложили изменить сумму помощи иностранным государствам, чего также добивался президент. Демократы заблокировали этот запрос. После этого заседание было закрыто.

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что в понедельник палата проведет запротоколированное голосование по вопросу о повышении суммы выплат.

Противостояние по поводу бюджетного законопроекта повышает риск частичного закрытия правительства.

Конгресс может предотвратить «шатдаун», приняв четвертый временный бюджет до полуночи в понедельник. Однако временный бюджет не будет включать пакет помощи в связи с коронавирусом.

Президент в настоящее время находится на своем гольф-курорте во Флориде. Пока неясно, готов ли он подписать пакет. В Белом доме комментариев пока не дают.

Если Трамп не подпишет бюджет, срок действия ранее выделенных надбавок к пособию по безработице истечет в субботу, а во вторник ряду госструктур придется приостановить работу.

Палата представителей планирует вернуться к работе в понедельник в попытке преодолеть президентское вето по законопроекту об оборонном бюджете, который также был принят Конгрессом при широкой поддержке обеих партий. (Голос Америки)