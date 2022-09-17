Запорожскую АЭС снова подключили к украинской энергосети, благодаря чему она начала получать электроэнергию из Украины.

Это произошло после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, сообщает МАГАТЭ.

«Восстановленная линия напряжением 750 киловольт (кВ) теперь обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других важных функций безопасности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что три другие основные внешние линии электропередачи, которые были повреждены ранее в результате боевых действий, остаются неисправными.

В агентстве добавили, что все шесть реакторов ЗАЭС по-прежнему находятся в состоянии холодной остановки, но им необходимо питание для обеспечения основных функций безопасности.

«Надежное внешнее электроснабжение от сети и системы резервного электроснабжения являются важными для обеспечения ядерной безопасности и предотвращения ядерной аварии, даже когда реакторы больше не работают», — подчеркнули в МАГАТЭ.

Как сообщал УНИАН, российские войска захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Они периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.