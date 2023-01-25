Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный задонатил на армию 1 миллион долларов. Средства он получил в наследство от американца украинского происхождения Григория Степанца.

Как пишет The New York Times, эту информацию журналистам подтвердили как в семье Степанца, так и в пресс-службе Генштаба.

Журналисты отметили, что в целом в течение 2022 года украинцы задонатили на армию 22,3 миллиарда гривен. Это около 500 миллионов долларов. В то же время благотворительные взносы внутри страны, направленные на гуманитарную помощь, составили 920 миллионов гривен, или 20 миллионов долларов. (УНИАН)