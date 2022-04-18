Сообщается, что мусульмане, освобожденные из заложников в мечети в Мариуполе, являются гражданами Азербайджана, об этом пишет издание “realnoevremya.ru».

Отметим, 17 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге сообщил, что в ходе наступательных действий по освобождению города Мариуполь, по обращению президента Турецкой Республики Р. Эрдогана 16 апреля в Приморском районе была проведена спецоперация по освобождению заложников, удерживавшихся украинскими военнослужащими в турецкой мечети. В результате операции мечеть была деблокирована, убиты 29 вооруженных лиц,.

Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место.

Сайт «realnoevremya.ru» пишет, что освобожденные из заложников — граждане Азербайджана.