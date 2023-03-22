Двое заключенных в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, США, прорыли тоннель при помощи зубной щетки и сбежали из тюрьмы в блинную, где попались полицейским. Об этом сообщает New York Post.

В публикации отмечается, что один из сбежавших, 37-летний Джон Гарза, содержался под стражей по различным обвинениям, в том числе в неуважении к суду, нарушении условий испытательного срока и неявке в суд. Его сокамерника, 43-летнего Арли Немо, осудили за мошенничество с кредитными картами, воровство кредитных карт и их подделку, незаконное хранение инструментов для взлома, кражу в особо крупном размере, неуважение к суду и нарушение условий испытательного срока.

Издание подчеркивает, что Гарза и Немо воспользовались самодельными инструментами, которые сделали из зубной щетки и металлического предмета, с их помощью расковыряли стену камеры и получили доступ к арматуре в межстенном пространстве. Уже благодаря ей заключенные проделали отверстие в стене и ранним утром пролезли через него, после чего перелезли через тюремную стену и скрылись.

Гарзе и Немо удалось добраться до блинной IHOP, находящейся в 11 километрах от их места заключения, где их заметили очевидцы, а после арестовали полицейские.