Закир Гасанов приказал вести активную разведку в глубине обороны противника

На Центральном командном пункте министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов провел служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.

Закир Гасанов потребовал еще больше повысить качество интенсивных занятий с личным составом по боевой подготовке, практической стрельбе и управлению различной боевой техникой, проводимых в учебных центрах и на полигонах.

Министр дал конкретные поручения должностным лицам по продолжению активной разведки в глубине обороны противника с использованием современной техники, улучшению условий несения боевого дежурства, обеспечению безопасности личного состава, повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, медицинскому обеспечению военнослужащих и ряду других вопросов.