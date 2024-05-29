Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл с рабочим визитом в Турцию.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

В ведомстве отметили, что визит азербайджанской делегации во главе с министром Закиром Гасановым организован по приглашению министра национальной обороны Турецкой Республики Яшара Гюлера.

«В рамках визита запланирован ряд встреч руководящего состава Министерства обороны Азербайджанской Республики и участие в «Дне высокопоставленного наблюдателя» в рамках многонациональных учений «EFES-2024», — говорится в сообщении.