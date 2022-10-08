На железнодорожной ветке Крымского моста утром возник сильный пожар.

Об этом в Телеграм-канале сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

«Предварительно горит топливный терминал. Ждем официальную информацию!», — написал он.

По данным росСМИ, на мосту сильный пожар и туда людей не пускают.

В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что движение по мосту приостановлено.

На видео, которые распространяются в сети, видно, что пожар охватил железнодорожную часть моста, также значительно повреждена автодорога.

Национальный антитеррористический комитет России утверждает, что на Крымском мосту железнодорожный состав с топливом загорелся после того, как произошел подрыв грузовой машины.

Взрыв на Крымском мосту привел к тому, что загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, сообщает Telegram-канал «РБК», ссылаясь на сведения комитета.

«На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля… Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.», — утверждают в российском ведомстве. (unian.net)